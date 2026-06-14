العاصمة: توقيف 3 أشخاص وحجز أكثر من 2000 قرص مؤثر

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز 2039 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت هذه العملية الأمنية النوعية عقب تحريات ميدانية مكثّفة باشرها عناصر الشرطة. أسفرت عن كشف نشاط الشبكة الإجرامية المختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تم تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعًا، مع ضبط كمية معتبرة من السموم كانت موجهة للترويج.

وتمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، وأسفرت عن حجز 2039 كبسولة مؤثر عقلي، وخمس قارورات من سائل مخدر. بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور.

كما تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 10 ملايين و400 ألف سنتيم، يُشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء. للنظر في التهم المنسوبة إليهم وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.