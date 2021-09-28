العاصمة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 4.89 غ كوكايين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، من وضع حد لثلاثة أشخاص، كونوا جمعية أشرار، في إطار شبكة إجرامية منظمة للمتاجرة والعرض للبيع بطريقة غير شرعية مع الاستهلاك الشخصي للمخدرات من نوع القنب الهندي والكوكايين والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لأمن العاصمة، باشرت الفرقة المحققة إجراءات التحري التي مكنتها من توقيف3 أشخاص مشبوهين في قضية الحال، تتراوح أعمارهم بين 38 و48 سنة.

لتتمكن من ضبط وحجز 149غ من القنب الهندي و(4.89غ) من الكوكايين، إضافة إلى قنينة من محلول مخدر مصنف كمؤثر عقلي، وسلاح أبيض إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (34000)دج.

وتم تقديم المشتبه فيهم، بعد استكمال إجراءات التحقيق، أمام النيابة المختصة، التي أشرفت على التحقيق منذ بدايته.

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