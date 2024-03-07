العاصمة.. توقيف 3 من أفراد عائلة وحجز مخدرات وخمور موجهة للمتاجرة

أسفرت عملية مداهمة للشرطة القضائية بباب الوادي عن حجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى كمية معتبرة من من المشروبات الكحولية مقدرة ب7 علب كرتونية ، وأسلحة بيضاء بمختلف انواعها، وحقن طبية ومبالغ مالية مقدرة بحوالي 16 مليون سنتيم، و4 هواتف نقالة، تم ضبطها في منزل عائلي يتمثل في فيلا ذات 4 طوابق.

بحيث تم بموجبه توقيف 3 أفراد من نفس العائلة، و اقتيادهم للتحقيق ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو ” م.عبد القادر” ،” م.هشام” و” م.رياض” الذين تم إيداع اثنين منهن رهن الحبس المؤقت بأمر من محكمة باب الوادي، فيما تم الإفراج عن متهم ثالث.

وبالعودة الى تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الحادي عشر، لدى مجلس قضاء الجزائر، أين تم مثول المتهمين الموقوفين بسجن الحراش كل من ” م.رياض” وقريبه ” م.هشام” الى جانب المتهم الغير موقوف ” م.عبد القادر”، فإن عملية توقيف المتهمين جاء في أعقاب عملية مداهمة للشرطة القضائية بباب الوادي، للمسكن العائلي، إثر معلومات مؤكدة مفادها أن كل من ” رياض” يقوم بترويج المخدرات من نوع ” القنب الهندي”.

أين كللت العملية بحجز كمية معتبرة من الممنوعات، بحيث تم ضبط بالطابق الذي يشغله المتهم ” رياض” قطعة مخدرات من نوع ” القنب الهندي ” وزنها 9.19غ ، مسحوق أبيض من المخدرات وزنه 82 غ، حقنتين طبيتين واحدة معبأة بمخدر ” تشوشنة”، قرص واحد من نوع ” كيتيل” وقرصين من نوع ” باكدنال” مبلغ مالي مقدر ب7500دج، أسلحة بيضاء منها ” 6 كيتور”، و6 شفرات حلاقة.

كما تم حجز في الطابق الذي يقيم فيه المتهم ” هشام” في نفس العملية 4 أسلحة بيضاء 5 شفرات حلاقة، لعبة قمار، 30 غ من المخدرات، 7 حقن طبية، ميزان يستعمل لوزن المخدرات، بالإضافة إلى 7 علب كرتونية من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع، مبلغ مالي مقدر إجمالا ب 23 الف دج، ومبلغ آخر يقدر ب52 الف دج.

وخلال الجلسة اعترف المتهمين كل من ” م.رياض” و” م.عبد القادر” و” م.هشام” بأن المحجوزات التي عثر بالمسكن العائلي ليست موجهة للمتاجرة بها، بل متروكة في المنزل للاستهلاك الشخصي، بحيث صرح المتهم الأول ” م .رياض” أن بيوم الوقائع تزامن تواجده في مركز الشرطة بعد توقيفه لأجل تنفيذ اجراءات الاكراه البدني في حقه، وقام تقديمه للمجلس لأجل تنفيذ المخالفة المقدرة ب 124 مليون سنتيم.

كما استمع المجلس إلى الشاهد الدهان الذي كان يقوم بأشغال الدهن في المسكن الذي أنكر قيام المتهمين بالمتاجرة بالمخدرات كونه لم يشاهد أي حركة مشبوهة في المسكن العائلي.

وأمام ماورد التمس النيابة العامة تشديد العقوبة في حق جميع المتهمين عن جنحة الحيازة للمخدرات بغرض العرض على الغير وبيع المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية.