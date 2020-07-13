العاصمة: توقيف 4 أشخاص.. حجز 405 غرام قنب هندي و778 قرص مؤثّر عقلي

حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر، 405 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي و778 قرص مؤثّر عقلي.

وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، يأتي هذا خلال معالجة قضيّتين متفرّقتين.

وقامت ذات المصالح بتوقيف أربعة اشخاص مشتبه فيهم في قضايا ترويج المخدّرات والمؤثّرات العقلية.

القضية الأولى تمكّنت فيها عناصر الأمن الحضري السادس السبالة التابع لأمن المقاطعة الإدارية درارية، على مستوى أحد محاور الدوران، من توقيف دراجة نارية على متنها شخصين.

وبعد إخضاعهما لعملية التلمّس الجسدي، ضبط بحوزتهما على كميّة من المخدّرات وزنها 200 غرام وكذا 300 قرص مؤثّر عقلي، التحقيق مع المشتبه فيهما بيّن أنّهما من ذوي السوابق العدلية.

ومع استمرار التحرّيات، تمّ توقيف مشتبه فيه ثالث، باستغلال إذن نيابي بتفتيش منزله، تمّ حجز 71 قرص مؤثّر عقلي، قارورة دواء مخدّر ومبلغ مالي قدره 15 ألف دينار.

أما القضية الثانية، فقد عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لنفس أمن المقاطعة الإدارية.

يأتي هذا بعد ورود معلومات مفادها تواجد بعض الأشخاص المشبوهين والمسبوقين قضائيا، بترويج المخدّرات والمؤثّرات العقلية على مستوى مدينة الدويرة.

وبعد إعداد خطّة محكمة، تمّ توقيف مشتبه فيه، الذي تمّ ضبط بداخل منزله بعد تنفيذ إذن نيابي، على 407 قرص مؤثّر عقلي قطعة من المخدّرات بوزن 205 غرام، مبلغ مالي من عائدات البيع قدره 160 مليون سنتيم، ساطور كبير، وأربعة أسلحة بيضاء محظورة أخرى.

​و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، اين أمر بوضعهم الحبس المؤقّت.