العاصمة.. توقيف 4 أشخاص كونوا عصابة أحياء بـ”رويسو”

أوقفت مصالح الأمن بولاية الجزائر 4 أشخاص متهمون بتكوين عصابة أحياء بغرض خلق جو من أنعدام الامن في اوساط الأحياء السكنية.

الأشخاص الموقوفين مسبوقين قضائيا كانوا ينشطون في حي ” رويسو” بمقاطعة حسين داي.

وتم توقيف الاشخاص شخصين من المجموعة بعد شجار جماعي على الطريق العام أحدث فوضى عارمة بالحي.

وتم خلال العملية حجز اسلحة بيضاء ، وبعد التحري تبين أن الشجار سببه خلاف حول المخدرات.

وبعد مواصلة التحقيق تم توقيف الشخصين الاخرين، حيث تم حجز اسلحة بيضاء ومخدرات ومؤثرات عقلية.

وتبين أن الموقوفين كانوا تحت تأثير المؤثرات العلقلية والمخدرات، وتم تقديم الموقوفين الـ4 امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا والذي أمر بإيداعم الحبس المؤقت.