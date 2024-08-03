العاصمة: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 21 كلغ من مادة الزئبق الأبيض

نجحت مصالح الأمن بولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص مع حجز أزيد من 21 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي تقدر قيمته بـ200 مليار سنتيم.

وحسب بيان لذات المصالح العملية قامت بها في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، بحر الأسبوع المنصرم وعلى اثر “معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الأمن مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يحوزون على كمية من مادة الزئبق الأبيض الفضي متجهين الى أحد الأحياء بالعاصمة من أجل إبرام صفقة بيع وتهريب هذه المادة على متن مركبة”.

وبناء على ذلك تم تم توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش خلال نقطة مراقبة وتفتيش فجائية. حيث تم ضبط بحوزتهم على كمية معتبرة من مادة الزئبق قدرت بـ 6.715 غ ومبلغ مالي قدره 145.000 دج”.

وأضاف البيان أنه “بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا, تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. حيث أسفرت العملية عن حجز وضبط 21.2 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 162.500 دينار جزائري”.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق “ملف إجراءات جزائية”.