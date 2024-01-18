العاصمة: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 7 آلاف حبة صاروخ ببوشاوي

نجحت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة تطيح بجماعة إجرامية منظمة تتاجر بالمؤثرات العقلية بالعاصمة.

كما تم توقيف 4 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا عن قضية تكوين شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المؤثرات العقلية.

العملية تمت على إثر إستغلال معلومة مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بالعاصمة.

لتباشر مصالح مقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي، التحريات والتي اسفرت بتحديد هوية المشتبه فيه. وتوقيفه متلبسا بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية داخل مركبة قادمة من احدى الولايات الجنوبية.

وبعد التحقيق معه تم التوصل لباقي أفراد الشبكة الإجرامية البالغ عددهم 3 أشخاص.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد توقيف الشبكة الإجرامية البالغ عددها 4أشخاص تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمساكنهم.

ليتم ضبط وحجز 7185 قرص مؤثر عقلي: وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 242.500 دج من عائدات الترويج . بالإضافة إلى مركبتين سياحيتين تستعمل في نقل السموم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية جناية الحيازة، التخزين، النقل، المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار شبكة إجرامية منظمة.