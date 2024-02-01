العاصمة: توقيف 4 أشخاص وحجز 4620 قرص مؤثر عقلي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الحمامات لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من توقيف أربع أشخاص مسبوقين قضائيا وحجز 5000 قرص مؤثر عقلي.

وتم توقيف المشتبه فيهم عن قضية الإتجار غير الشرعي في المخدرات، النقل، التخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة، حسب بيان لذات المصلحة.

وجاءت العملية على إثر إستغلال معلومة وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية لأحد الأشخاص المشبوهين على مستوى أحد الأحياء بباب الوادي.

وعليه قامت الضبطية رفقة عناصرها بالتحري حول المعلومة مع تتبع تحركات المشتبه فيه. وبعد توقيفه والتحقيق معه تم الكشف عن 03 شركاء متورطين في ذات القضية.

وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم المقدر عددهم 4 أشخاص أين أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز 4620 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى 320 قرص من المخدرات الصلبة، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ2.132500 دينار جزائري. ومركبتين ودراجة نارية كانت تستعمل في ترويج السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.