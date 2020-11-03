العاصمة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 4800 قرص مهلوس

فككت مصالح أمن العاصمة، شبكة أشرار مختصة في نقل وتخزين وبيع المؤثرات العقلية، أين تم توقيف 4 أشخاص.

وحسب بيان لامن ولاية العاصمة، تم خلال هذه العملية، حجز 4800 قرص مؤثر عقلي.

وجاءت هذه العملية على اثر معلومات مفادها إن 3 أشخاص بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، على مستوى حي حسن بادي بالحراش باستعمال سيارة سياحية.

وبعد خطة عمل محكمة تم رصد السيارة محل المعلومة، وتوقيفها.

وبعد مراقبة وتفتيش السيارة تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، بلغت 4800 قرص مؤثر عقلي.

كما تبين إن أحد المشتبه فيهما ينشطان رفقة أشخاص آخرين، فتم توقيف إثنين منهما.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم أطراف قضية الحال أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداع جميع الأطراف الحبس المؤقت.