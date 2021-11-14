العاصمة: توقيف 4 مروجين وحجز 23 كلغ من القنب الهندي

تمكنت مصالح أمن ولاية من تفكيك وتوقيف شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية.

وتمت معالجة القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومكنت من توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم تتراوح أعمارهمما بين 27 و41 سنة. وضبط 23 كلغ و550 غ من المخدرات من نوع القتنب الهندي

كما تم حجز 17 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومركبة سياحية كانت تستغل في نقل الممنوعات بملف قاعدي مزور. بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 100 ألف دج بالعملة الوطنية من عائدات الترويج و5 هواتف نقالة.

وعليه تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعدإستكمال كافة الإجراءات القانونية.

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