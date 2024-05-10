العاصمة: توقيف 403 مشتبه فيه في قضايا مختلفة خلال يومين 

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر يومي 7 و 8 ماي الجاري، من توقيف 403 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة.

وحسب ذات المصالح التوقيف جاء على إثر عمليات شرطية “واسعة النطاق” شملت 13 أمن مقاطعة إدارية.

وأضاف ذات المصدر ان هذه العمليات أسفرت عن مراقبة 1088 شخص مع تحويل 403 مشتبه فيه في قضايا مختلفة.

كما ان هذه القضايا تتعلق بـ حيازة المخدرات والمؤثراتالعقلية بـ 211 قضية بالاضافة الى 26 قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة.

وفيما يتعلق بقضايا الإخلال بالنظام العام المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها تم توقيف 70 شخصا منهم محل بحث من قبل الجهات القضائية.

وتم مراقبة 883 مركبة تم تحرير 45 مخالفة إلى جانب 676 دراجة نارية تم تحرير 48 مخالفة ووضع 12 منها في المحشر. في حين تم تسجيل 9حالات للبيع غير الشرعي.

وخلال هذه العمليات تم ضبط وحجز 3293 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع وأكثر من 614 غرام من القنب الهندي ” و” ازيد من 4 غرام من الكوكايين و (0.25) غرام من السيبيتاكس أو الاكستازي ” و “1 ألعاب نارية و32 سلاحا أبيضا محظورا من مختلف الانواع والأحجام ” .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.