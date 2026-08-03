العاصمة: توقيف 42 شخصا ينشطون ضمن عصابات أحياء زرعوا الرعب وسط المواطنين

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، من الإطاحة بست شبكات إجرامية تتكون من 42 شخصا من بينهم مسبوقين قضائيا. كانوا ينشطون ضمن عصابات أحياء بثت الرعب في أوساط سكان أحياء العاصمة. مع ضبط 58 سلاح أبيض محظور بمختلف الأصناف و حجز مؤثرات عقلية.

العمليات التي نفذتها المصالح العملياتية ، جاءت بعد استغلال عملياتي وأبحاث ميدانية، أفضت إلى الإطاحة بالشبكات الإجرامية التي كانت تروج المؤثرات العقلية. وتعتدي على المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة. حيث تمكن محققو ذات المصالح من تحديد هويات عناصرها وتوقيفهم تباعا وضبط أسلحة بيضاء محظورة وكمية من المؤثرات العقلية.

العملية أسفرت إجمالا عن ضبط وحجز 700 كبسولة مؤثرات عقلية. 15 غرام مخدرات صلبة كوكايين. 58 سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام . بالإضافة كذلك إلى 05 شماريخ و03 إشارات بحرية، 03 قارورات غاز مسيلة للدموع، مركبة سياحية. وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 21 مليون و800 ألف سنتيم من عائدات ترويج السموم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين جمعية أشرار وعصابات أحياء، بث الرعب في الوسط الحضري والإخلال بالنظام العام ، مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.