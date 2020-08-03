العاصمة: توقيف 5 أشخاص عرضوا أوراقا نقدية مزوّرة للبيع على مواقع التواصل

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر، من توقيف 5 أشخاص، قاموا بعرض أوراق نقدية مزوّرة للبيع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، عالجت ذات المصالح، قضيّة عرض للتداول، أوراق نقدية بالعملة الوطنية ذات سعر قانوني مزوّرة، لغرض النصب والاحتيال.

ليتم في ذات القضية، توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع عدّة محجوزات على رأسها سيارة سياحية.

وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، خصوصا المتعلّقة بظاهرة عرض أوراق نقدية من العملة الوطنية من فئة 2000 دج “مزوّرة” على مواقع بالشبكة العنكبوتية.

ولفت انتباه عناصر شرطة المصلحة الولائية للشرطة القضائية، شخصا يستغل صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك تحت اسم مستعار، يقوم بعرض وطرح عملة وطنية مزوّرة من فئة 2000 دينار للتداول والبيع.

ليتم على إثر هذه المعطيات، وضع خطّة محكمة لتوقيف المشتبه فيهم، حيث تمّ توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع هاتف المشتبه فيه ورقة نقدية بالعملة الوطنية من فئة 2000 دينار كانت معروضة للبيع كنموذج.

بالإضافة إلى ظرف بريدي يحتوي على مناديل ورقية معطّرة، على أساس أوراق نقدية من فئة 2000 دينار مزوّرة لإيهام الضحية قبل النصب عليه وسلب أمواله وأغراضه.

كما تم حجز سيارة سياحية مستعملة في التنقّل من قبل المشتبه فيهم، حيث صرّح احدهم أنّ آخر عملية قاموا بها، سلبوا من الضحية مبلغا ماليا قدره 30000 دينار.

كما تمّ لاحقا توقيف المشتبه فيه الرابع، وبحوزته قطعة مخدّرات.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تمّ عرضهم على الجهات القضائية المختصّة للنظر في ملفّهم.