العاصمة.. توقيف 5 أشخاص وحجز 64.11 غرام من الهروين

فككت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، شبكة أشرار مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة “هروين”.

وحسب بيان لأمن العاصمة، اليوم الخميس، تم خلال هذه العملية، توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 64.11 غرام من مادة الهروين.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدرة 143 مليون سنتيم.

هذا وعالجت قضية الحال، فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن الحراش، من خلال دوريات لعناصر الفرقة على مستوى واد أوشايح بباش جراح.

أين لفت إنتباههم 5 أشخاص مشبوهين على متن سيارة سياحية، وبعد توقيفهم وإخضاعهم للمراقبة القانونية، تم ضبط وحجز كمية من الهروين بلغ وزنها 64.11 غرام.

بالإضافة إلى 5 أقراص من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 143 مليون سنتيم، مع حجز السيارة التي كانت تستعمل لترويج المخدرات.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم أطراف القضية الحال أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وأمر هذا الأخير، بإيداع إثنين من المشتبه فيهم الحبس المؤقت، فيما أفرج عن الثلاثة الآخرين.