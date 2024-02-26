العاصمة.. توقيف 5 سواق متهورين قاموا بمناورات خطيرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، من توقيف 5 سواق متهورين قاموا بمناورات خطيرة، حسب بيان السللك النظامي ذاته.

وجاء في البيان، أنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن المروري، وعلى إثر تداول فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي لسيارات سياحية مختلفة عبر طرق ولاية الجزائر العاصمة، هؤلاء السواق يقومون بمناورات خطيرة وتغيير الأروقة بالسرعة المفرطة على مستوى الطرقات السريعة، مع حمل الهاتف وتصوير هذه المناورات ثم نشرها على حساباتهم الإلكترونية وبالأخص تطبيقية التيك توك، وهذا من أجل التفاخر وتحريض المتتبعين على هذا النوع من السلوك الطائش.

واستغلالا لهذه الفيديوهات والقيام بالتحريات اللازمة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر تم التوصل إلى سواق المركبات في ظرف وجيز وتوقيفهم مع فتح تحقيق من طرف الوحدات المعنية كل حسب اختصاصه.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا وهذا بجنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم للخطر مع رفع مخالفة المناورات الخطيرة .

ودعت ىقيادة الدرك الوطني، جميع السواق إلى تفادي مثل هذه التصرفات غير اللائقة والتي من الممكن أن تعرض حياتهم وحياة الغير للخطر مع التبليغ عن مثل هذه السلوكيات عبر الرقم الأخضر 1055 أو موقع الشكوى المسبقة عن بعد.