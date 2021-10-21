العاصمة: توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 12 كغ قنب هندي

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن باب الوادي بالجزائر العاصمة من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم. مع حجز أزيد من 12 كغ من القنب الهندي.

وحسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر. ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي. قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في حيازة وتخزين المخدرات من نوع القنب الهندي والمؤثرات العقلية لغرض الترويج والمتاجرة. يقودها أحد المبحوث عنهم بموجب عدة أوامر قضائية تنشط عبر إقليم ولاية الجزائر والولايات الغربية للوطن”.

قضية الحال تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا. مكنت عناصر الشرطة من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم. من بينهم 3 نساء تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 سنة. مع حجز أزيد من 12 كغ من القنب الهندي. إضافة إلى 29 قرص من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي قدره 39.500 دج يعد من عائدات الترويج. و7 هواتف نقالة، بالإضافة إلى سيارة سياحية.

وأشار نفس البيان، إلى أن بعد استكمال كل الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.