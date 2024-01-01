العاصمة.. توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 19 ألف قرص “صاروخ”

نجحت مصالح أمن ولاية الجزائر، الأسبوع الفارط اثر عمليات متفرقة، في حجز 19047 قرص من المؤثرات العقلية مع توقيف 7 أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة. حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار وفرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي، “تمكنت في عمليات متفرقة، خلال الأسبوع الماضي, من توقيف سبعة أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.

فإن هذه العملية جاءت “استغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، لتباشر الضبطية القضائية التقصي والتحري، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم”.

وإثر ذلك، “تمت برمجة عمليات شملت هذه البؤر السوداء مع تفتيش مساكن المشتبه فيهم, من بينهم مسبوقين قضائيا، رفقة باقي الشركاء”، يتابع نفس المصدر.

كما أفضت هذه العمليات أيضا إلى ضبط وحجز ”19047 قرص مؤثر عقلي، كمية من المخدرات الصلبة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 81000 دج من عائدات ترويج السموم، وكذا 5 مركبات سياحية تستعمل في نقل هذه السموم”.