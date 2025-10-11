العاصمة .. توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 52 ألف قرص مهلوس بالشراڨة

نجحت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراڨة في العاصمة، من توقيف 7 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات

العملية مكنت من حجز 52039 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي قدره 129 مليون سنتيم و5 سيارات.

وجاء في بيان المصالح ذاتها “في إطار مكافحة الجريـمة بشتى أنواعها، خاصة منها العابرة للحدود، تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات إمتداد دولي متخصصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية متكونة من 7 أشخاص مسبوقين قضائيا ومحل أوامر بالقبض”.

واضاف البيان بعد تكثيف التحريات واستعمال تقنيات التحري الخاصة، تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد هوية عناصر الشبكة ومكان نشاطها، والنمط الإجرامي المتبع.

وأسفرت العملية من توقيف 7 أشخاص متورطين مع حجز 52039 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300مغ.ب مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 129.7 مليون سنتيم، 1.7 غرام كوكايين. بالإضافة إلى 5 مركبات سياحية وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم عناصر الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة.