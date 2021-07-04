العاصمة: توقيف 7 أشخاص وحجز 3 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة درارية، من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص. تنشط في حيازة ونقل وتسليم وتوزيع المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الفرقة استطاعت توقيف شخصان مشتبه فيهما. وردت بشأنهما معلومات وبحوزتهما كيسين بلاستيكيين يحتويان على 3 آلاف قرص من المؤثرات العقلية. اين تم توقيف شاغل المحل الذي كانت تتم بداخله المعاملات المشبوهة.

وأضاف البيان، أنه تم حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 4610 دينار. كما أن التحقيق الموسع أفضى الى تحديد هوية عناصر مشبوهة اخرى. ليتم بعد استكمال التحقيقات تقديمهم امام النيابة المختصة حيث أحالتهم على قاضي التحقيق قبل إصدار أحكام مختلفة وتشميع المحل.