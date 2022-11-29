العاصمة: توقيف 7 أشخاص يهرّبون الأشخاص عبر البحر

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم. وهذا لضلوعهم في قضية تهريب مهاجرين غير شرعيين ضمن جماعة إجرامية منظمة.

كما وجهت للجماعة، عدة قضايا، على غرار تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص. من أجل الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى. وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية محاولة مغادرة الوطن بطريقة غير شرعية وتعريض حياة الأشخاص للخطر.

في حين، أسفرت العملية، عن حجز قارب، و9 دلاء ذات سعة 2 لتر بنزين، و3 دلاء تحتوي على زيت ولواحق خاصة. ومحرك بوصلة جهاز تحديد الموقع العالمي gps. إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 25000 دينار مبلغ مالي بالعملة الأجنبية 100 أورو و7 هواتف نقالة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.