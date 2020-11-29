العاصمة: توقيف 8 أشخاص وحجز أكثر من 400 قرص مؤثر عقلي

أسفرت تدخلات قوات الشرطة لأمن ولاية الجزائر في عدة مقاطعات تابعة للولاية عن توقيف ثمانية اشخاص وضبط.

وتم حجز 406 قرص مؤثر عقلي وسلاحين أبيضين محظورين ومبلغ مالي –حسبما أكده اليوم الاحد بيان لذات الهيئة الامنية .

واوضح ذات البيان ان تدخلات قوات الشرطة العاملة في الميدان بأمن ولاية الجزائر اسفرت عن توقيف ثمانية اشخاص مشتبه فيهم.

وأفاد البيان أن الموقوفين محل تبليغ بكل من أمن مقاطعة براقي، حسين داي، الدار البيضاء، ودرارية.

وتم على اثرها ضبط وحجز 406 قرص مؤثر عقلي سلاحين أبيضين محظورين (سيفين، بندقية صيد بحري).

كما تم حجز مبلغ مالي قدره 7500 دج اضافة الى استرجاع مركبة مسروقة.

وتلقت قاعة العمليات بأمن الجزائر خلال الفترة الممتدة من20 الى 26 نوفمبر47 107 مكالمة هاتفية عبر الخط 48/ 15.

وكذا خط النجدة 17 تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا، وطلب ارشادات وتوجيهات، الى جانب تلقي تبليغات عبر تطبيق “ألو شرطة”.

ومن اجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين، تعمل قاعة العمليات لأمن الجزائر على الاخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام.

وتدعو مصالح امن ولاية الجزائر المواطنين الى المساهمة أكثر في العملية الامنية بصفتهم اساس الامن.