العاصمة.. توقيف 8698 شخصا وحجز 37 ألف قرص مهلوس شهر سبتمبر

عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، خلال شهر سبتمبر المنصرم، 7855 قضية.

وحسب بيان لذات المصالح، تمحورت هذه القضايا، حول المساس بالأشخاص الأموال والممتلكات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية. وحمل أسلحة بيضاء محظورة وكذا الجرائم المعلوماتية.

وتم خلال هذه القضايا، توقيف 8698 شخصا، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

كما تمكنت ذات المصالح العملياتية بالميدان من حجز كميات

معتبرة من مختلف المخدرات. حيث بلغ وزن القنب الهندي 8 كلغ و341 غرام. و444.18 غرام من الكوكايين، و25.92 غرام من الهيروين، مع حجز 37007 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع 90 قارورة حلول مخدر.