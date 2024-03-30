العاصمة: توقيف 9 أشخاص واسترجاع 3 مركبات مسروقة

تمكنت الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، بالعاصمة. من توقيف 9 أشخاص ينشطون ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات واسترجاع 3 مركبات.

حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للأمن الولائي، فقد جاءت قضية الحال على إثر شكوى تقدم بها مواطن على مستوى مقر الأمن الحضري السابع بولوغين بباب الوادي. بعد تعرض مركبته للسرقة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. ومدعمة باستغلال الوسائل التقنية، على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

كما أسفرت العملية على استرجاع ثلاث مركبات، إحداهما تم تقطيعها إلى أجزاء، وبتنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم تم كذلك حجز 120 غرام قنب هندي. مبلغ مالي يقدر بـ (136500) دينار جزائري. بالإضافة كذلك إلى مركبتين، مفاتيح وأقفال مقلّدة استعملت في عملية السرقة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية سرقة ملك منقول مع توفر ظرف الليل. التعدد، استحضار مركبة قصد تسهيل عملية الفرار والتنقل. سرقة مركبات في حالة التوقف باستعمال مفاتيح مقلدة.