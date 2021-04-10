العاصمة.. توقيف 9 أشخاص وحجز زطلة و2749 قرص مهلوس

تمكنت فرقة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، بأمن العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بجلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد مكنت عمليتين، من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم.

وتم ضبط كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي، يقدر وزنها “08 كغ و500 غ”.

بالإضافة إلى حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ2749 قرص.

كما تم خلال العمليتين، ضبط عدة أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأصناف والأحجام كانت تستعملها عناصر الجماعة الإجرامية في إطار عصابات الأحياء.

بالإضافة إلى 8 هواتف نقالة، ومبلغ مالي قدره مليون سنتيم من عائدات الترويج بتلك الممنوعات.

وكذا حجز مركبة نفعية كانت تستعمل في نقل وتوزيع المخدرات.

وبعد إنجاز ملف إجراء قضائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.