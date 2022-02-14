العاصمة: توقيف 9 أشخاص وحجز 33 غرام هيروين

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش بأمن ولاية الجزائر، من توقيف 9 أشخاص في قضيتين متعلقتين بحيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية والمتاجرة في المخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تمت من معالجة قضيتين متعلقتين بحيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. لغرض البيع والاستهلاك والمتاجرة في المخدرات مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

وتمت القضية الأولى تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. حيث تمكن عناصر ذات المصلحة من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم. مسبوقين قضايا، تتراوح أعمارهم مابين 25 و35 سنة.

كما تم توقيف المعنيين، في قضية حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع والإستهلاك.

أين تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ206000 دج، و33 غرام من المخدرات الصلبة هيروين، و6 هواتف نقالة، وسيارتين.

كما عالجت ذات الفرقة في عملية أخرى قضية تكوين مجموعة إجرامية لغرض الإعداد لجناية المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية. بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

كما تم توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 19 و65 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر. وتم ذلك، بعد الحصول على أذون بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ومكنت العملية، من حجز 249 قرص من المؤثرات العقلية، و100 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي.

بالإضافة إلى 7 أسلحة بيضاء، بندقية صيد بحرية، و6 إشارات ضوئية خاصة بالبواخر- سينيال – ومبلغ مالييقدر بـ 235500 دج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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