العاصمة: توقيف 9 رعايا أجانب ضمن شبكة لترويج الهرويين وحشيشة الماريخوانا بالدار البيضاء

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن الدار البيضاء من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات من نوع الهرويين والحشيش الماريخوانا مع توقيف 9 رعايا أجانب.

وحسب بيان ذات المصالح الشبكة تتكون من 9 رعايا أجانب بيينهم إمراة تتراوح اعمارهم بين 25 و35 سنة.

العملية تمت إثر تلقي ذات المصالح لمعلومات مفادها تواجد اجانب بروجون مادة الهرويين على مستوى بلدية برج الكيفانوبرج البحري.

أين أسفرت العملية ضبط 600 غرام من مادة الهرويين خام وكذا 500 غرام من حشيشة الماريخوانا بالإضافة إلى 260 قرص يستعمل في تخضير المادة الخام وأيضا معدات تستعمل في تحضير هذه المادة. كما مكنت العملية من حجز مبلغ مالي من العملبة الصعبة قدر بـ 316500 دينار .

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة إقيليما.