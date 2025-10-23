العاصمة.. توقيف 7 أشخاص وحجز قرابة 810 آلاف كبسولة بريغابالين بالشراقة 

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

العصابة مختصة في التهريب والاستيراد غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أنواعها. على درجة عالية من الخطورة، مهددة للأمن الوطني والصحة العمومية. كما تقوم العصابة بالحيازة، النقل والتخزين لغرض المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، مكنت العملية من توقيف 7 أشخاص وحجز قرابة 810 آلاف قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة. ليتم اللجوء إلى تقنيات التحري الخاصة، مما سمح بتفكيك هذه الشبكة الخطيرة.

ومكّنت من توقيف 7 أشخاص جلّهم مسبوقون قضائيا ومحل أوامر بالقبض، مع حجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بحوالي 810 آلاف كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ. وكذا 90 قرصًا مهلوسًا من نوع كيتيل، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 151 مليون سنتيم، هواتف نقالة، بالإضافة إلى 5 مركبات سياحية وجرار طريقي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.