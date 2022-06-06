العاصمة: توقیف 16 شخصا ضمن عصابة أحياء بالحراش
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلـة فـي فرقة الشرطة القضائية بـأمن المقاطعة الإدارية الحـراش. مـن توقيـف 16 شخصا عن قضية إنشاء وتكوين عصابة أحياء لغرض السيطرة وبسط النفوذ والإخلال بالنظـام العـام. إهانـة هيئـة نظـاميـة، التحطيم العمـدي لأملاك الدولـة مـع تسهيل فرار أشخاص مطلوبين مع الحيازة على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم توقيف عصابة الأحياء هذه بعـد وصـول معلومـة إلـى المصلحة المحققـة. مفادهـا وجـود شـخص يقـوم بترويج المؤثرات العقليـة علـى مستوى إحـدى أحيـاء مدينة الحـراش. وعليـه تـم تسطير خطـة عمـل محكمـة مـن طـرف قـوات الشرطة لتوقيف المشتبه فيـه ومن معه.
وأسفرت العمليـة عـن توقيف المشتبه فيـه الرئيسـي فـي القضية مع توقيـف 16 شــخصا. وإثـر محـاولـة محـاصـرتهم من طرف عناصـر الشـرطة برشـقهم بالحجارة والقارورات الزجاجيـة مـع تحـطـيـم أمـلاك الدولة، لتسهيل هـروب الموقـوف. فيمـا ضبط بحوزتهم علـى مـخـدرات ومؤثرات عقلية.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: توقيف شخص نصب على مواطنين فيما يُقارب نصف مليار سنتيم
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري السادس بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد. مشتبها فيه محل عدّة شكاوي في قضايا نصب واحتيال.
قضية الحال جاءت بعد تسجيل الأمن الحضري لشكاوي خاصة بقضايا نصب واحتيال راح ضحيّتها ثلاث مواطنين.
وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، باشرت المصلحة تحرّياتها حول القضية. حيث تم الوصول إلى أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا في قضية تزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية وأخرى إدارية. السرقة المقترفة بظرف التعدّد.
وفي هاته القضية كان يعمل المتهم على اختيار ضحاياه من متوسّطي السن ويعرض عليهم سيارات للبيع تكون مركونة لمدة طويلة.
وكان المتهم يوهم زبائه بأن أصحابها مقيمين خارج التراب الوطني، وحين إتمام صفقة البيع. يتحجّج بعدم وجود والده باعتباره صاحب السيارة
وبهذا نصب على ضحاياه في مبالغ مالية قاربت النصف مليار سنتيم. كما كان أيضا يَعِدُ ضحاياه بمساعدتهم للحصول على تأشيرات سفر إلى الخارج.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.
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توقيف 50 شخصا في سهرة غنائية داخل فيلا في سيدي عيسى بعنابة
أوقفت، نهاية الأسبوع المنصرم، قوات أمن ولاية عنابة، حوالي خمسين شخصا كانوا في حفل غنائي غير مرخص بأحد الفيلات الواقعة بمنطقة سيدي عيسى بالولاية، مع حجز كميات من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية والمخدرات وحتى المشروبات الكحولية.
وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار” أن عناصر الشرطة تلقت معلومات حول إقامة حفل فني مشبوه، من تنشيط صاحبة “ديدجي” قادمة من إحدى ولايات غرب الوطن، وبحضور أزيد من خمسين شابا وشابة، إلا أنه تبين بأن ذات الحفل غير مرخص ولا تحوز صاحبة المنزل أو منشطة الحفلة على ترخيص بتنظيمه.
وقد داهمت قوات الشرطة، المسكن في حدود التاسعة ليلا، أين تم معاينة إقامة حفلة غنائية فنية، وبتفيش دقيق للمكان بإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمحكمة عنابة، تم العثور على رسومات مشبوهة بحوزة بعض الحاضرين.
إلى جانب حجز ممنوعات من حبوب مهلوسة ومؤثرات عقلية ومخدرات ومشروبات كحولية، ما تطلب تحويل جميع الحاضرين في الحفلة مباشرة إلى مقر الأمن ومباشرة التحقيق معهم والسماع لأقواهم. وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار” بأنه تم إطلاق سراح العديد من الأشخاص بعد السماع لأقوالهم في محاضر رسمية.
فيما مازال آخرون قيد التوقيف تحت النظر، لمواصلة إجراءات التحقيق معهم، والتحضير لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، للنظر في ملفهم المتعلق ببعض التهم والتي قد تكون منها، إقامة وتنظيم حفل بدون رخصة، وترويج مؤثرات عقلية ومخدرات.
وتنظيم طقوس مشبوهة، ومن بين الموقوفين صاحبة المسكن ومنشطة الحفل “الديدجي” وبعض المنظمين والمشرفين على هذه السهرة.