العاصمة: توقیف 4 تجار مخدرات وحجز 1300 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، والمتاجرة في المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية إلى معلومة وصلت إلى علم عناصر الأمن الحضري السادس. مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات باستخدام مركبتهم.

و استغلالا لها قامت ذات المصلحة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بوضع خطة عمل محكمة للإطاحة بالمروجين.

وتمت العملية تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا. أسفرت عن توقيف 4 مشتبه فيهم في حالة تلبس. وهم بصدد تبادل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي كمقابل لها.

المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 28 و30 سنة، اثنان منهما ينحدران مـن ولاية الجزائر. أما الأخران فمن ولاية بالشرق الجزائري، مسبوقين قصائيا.

ليتمكن عناصر الشرطة من حجز كمية من المؤثرات العقليـة فاقت الـ1300 قرص مؤثر العقلي.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق 200.000 دج كعائدات إجرامية، ومركبتين تستعملان في نقل وتوزيع السموم و4 هواتف نقالة.

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