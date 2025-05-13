العاصمة.. “تيلفيريك” وادي قريش يعود للخدمة

عاد اليوم الثلاثاء، المصعد الهوائي وادي قريش بالعاصمة للعمل مجددا بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 3 سنوات.

أشرف وزير النقل، سعيد سعيود، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر، وهذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد الحبيب بن بولعيد، نواب البرلمان بغرفتيه، أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، المدراء التنفيذيون، إطارات وزارة النقل وإطارات الولاية.

وفي المحطة الاولى من الزيارة، أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة المصعد الهوائي بوادي قريش، والذي كان متوقفا عن العمل منذ مارس 2022، بسبب أشغال إعادة الصيانة، حيث تم الانتهاء من أعمال تهيئة المصعد الهوائي وفق المعايير الفنية والسلامة ذات الجودة العالية، مما يضمن تشغيله بكفاءة وسلاسة، حسب بيان لولاية الجزائر.

وخلال المعاينة، أثنى سعيود رفقة الوفد المرافق، على الجهود التي بذلتها مصالح الولاية في الإسراع في إعادة تهيئة المحطة والمصعد، مشيدا بجودة الأشغال المنجزة على مستوى المشروع.

و يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية، بهدف تسهيل تنقل المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يساهم في ربط المناطق المرتفعة على غرار بوزريعة، مما يخفف من الازدحام المروري ويوفر الوقت والجهد، سيما وأنه يقدم خدمة أساسية تعزز جودة الحياة.

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