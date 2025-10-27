العاصمة.. ثلاثيني مهدّد بـ3 سنوات حبسًا بتهمة بيع الكوكايين وحيازة أسلحة محظورة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء (العاصمة)، اليوم الاثنين، توقيع عقوبة 3 سنوات حسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق متهم موقوف يدعى “د.ع.المجيد”، لضلوعه في قضية حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بغرض عرضها للبيع، بالإضافة إلى حيازة أسلحة محظورة.

وجاءت طلبات النيابة في الجلسة، بعد مثول المتهم “د.ع.المجيد” أمام القاضي ومواجهته بالمحجوزات التي ضبطت بمسكنه العائلي الكائن بحي الدوزي بلدية برج الكيفان، خلال مداهمة غرفة نومه من طرف رجال الشرطة.

وهي العملية التي كلِّلت بحجز 4 كبسولات من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” يقدّر وزنها بـ1.40 غرامًا. بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة، تتمثل في سكين من نوع “أوكابي”، وإشارة ضوئية “سينيال”، وميزان دقة متوسط الحجم، مع مبلغ مالي يقدر بـ26 ألف دينار.

وتبين أيضًا خلال مجريات المحاكمة أن عملية إيقاف المتهم تمت على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام المعني ببيع المؤثرات العقلية بالحي الذي يقطن فيه. وهي المعلومات التي استغلتها الشرطة بوضع خطة محكمة للترصد للمتهم.

من جهته، اعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بأن المخدرات الصلبة التي عثر عليها بغرفة نومه ملكُه، وموجّهة للاستهلاك الشخصي. نافيا علاقته ببيعها أو ترويجها. كما صرّح بأن الإشارة الضوئية التي عثِر عليها ملكه اشتراها لاستعمالها في حفل زفافه شهر ديسمبر المقبل. أما السكين والميزان فقد أكد المتهم أن رجال الشرطة عثرت عليهما بالمطبخ وليس له أي علاقة بهما.

إلى ذلك، أكد دفاع المتهم أن محضر تفتيش موكله جاء سلبيًا، باعتبار أنه في لحظة توقيف المتهم وتفتيشه لم تضْبَط بحوزته المحجوزات الواردة في محضر ضبط وإيقاف. مشيرًا إلى أن موكله اعترف بتعاطيه المخدرات، وبالتالي ليس له أي علاقة بالبيع لانعدام الركن المادي ألا وهو الغير، ملتمسًا إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف.