العاصمة.. جريمة شنعاء تهز حي بن زرقة ببرج الكيفان

اهتز حي بن زرقة ببلدية برج الكيفان في ولاية العاصمة، مساء أمس على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر.

وحسب مصادر النهار، فإن الجريمة وقعت بعد صلاة المغرب، أين قام الجاني بمباغتة الضحية عن طريق توجيه طعنة بسكينه في منطقة القفص الصدري كانت كافية لاسقاطه أرضا غارقا في دمائه.

ورغم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى رويبة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه زوجته وثلاث بنات .

وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف الجاني للتحقيق معه، قبل تحويله على الجهات القضائية للفصل في قضيته.