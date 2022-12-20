العاصمة: جمعة “بدون سيارات” خلال العطلة المدرسية الشتوية

أعلنت بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة عن تنظيم تظاهرة “يوم بدون سيارات” خلال العطلة المدرسية الشتوية.

وستكون هذه التظاهرة خلال أيام الجمعة 23 ديسمبر 2022، ويوم الجمعة 30 ديسمبر 2022. بالإضافة كذلك إلى يوم الجمعة 06 جانفي 2023. وذلك إبتداء من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 19:00 مساء.

وستشهد التظاهرة تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية، الفنية، التربوية الترفيهية، الرياضية. بالإضافة كذلك إلى مفاجآت عديدة للأطفال على طول المسلك المؤدي من ساحة أودان إلى أدراج البريد المركزي.