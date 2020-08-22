العاصمة.. جمع 123 طن من النفايات منذ إعادة فتح الشواطئ

جمعت مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر 123 طن من النفايات منذ إعادة فتح الشواطئ.

وقدمت المؤسسة إحصائيات حول كمية النفايات التي تم جمعها على مستوى الشواطئ الـ 55 بالعاصمة.

وتم جمع 77.36 طن من النفايات في الفترة الممتدة من 01 أوت 2020 إلى 14 أوت 2020، بشواطئ المقاطاعات الإدارية.

حيث تم جمع 8.14 طن بباب الوادي و10.87 طن بالشراقة و 29.16 طن بالدار البيضاء، و5.87 طن بحسين داي و 9.72 طن بالرويبة و13.61 طن بزرالدة.

وتم جمع 122.69 طن من النفايات في الفترة الممتدة من 15 أوت 2020 إلى 21 أوت 2020، بشواطئ المقاطاعات الإدارية.

حيث تم جمع 11.22 طن بباب الوادي و 9.52 طن بالشراقة و35.85 طن بالدار البيضاء و4.15 طن بحسين داي و27.93 طن بالرويبة و34.20 طن بزرالدة.

وتم جمع 200.05 طن من النفايات في الفترة الممتدة من 01 أوت 2020 إلى 21 أوت 2020، بشواطئ المقاطاعات الإدارية.

حيثت تم جمع 19.35 طن بباب الوادي و20.39 طن بالشراقة و65.01 طن بالدار البيضاء و10.02 طن بحسين داي و37.65 طن بالرويبة و47.81 طن بزرالدة.