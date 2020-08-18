العاصمة.. جمع 32.94 طن من النفايات بالشواطئ منذ افتتاح موسم الاصطياف

جمعت المؤسسةالعمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر32.94 طن من النفايات بالشواطئ منذ افتتاح موسم الاصطياف 2020.

وأطلقت المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر برنامجا عمليا مكثفا بعد افتتاح موسم الاصطياف على مستوى شواطئ 17 بلدية ساحلية بالعاصمة.

ويقوم هذا البرنامج على تحسين بيئة الشواطئ للمصطافين من خلال عمليات التنظيف اليومية للشواطئ وجمع النفايات البحرية، الصلبة والمنزلية والمتكونة من مختلف الأطعمة والمطاط والبلاستيك، الزجاج وبقايا الخشب وغيرها من المواد، حيث يتم يوميا جمع مابين 8 و10 طن من النفايات المتنوعة عبر 55 شاطئ.

وسجلت مصالح المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر في الفترة الممتدة بين 1 أوت إلى 15 أوت 2020 جمع 90.17 طن من النفايات و32.94 طن بين الفترة الممتدة بين 15 أوت إلى 18أوت 2020 الموافقة لافتتاح موسم الاصطياف لسنة 2020.

كما تم تنصيب 4000 حامل أكياس النفايات على مستوى 17 بلدية سياحية و167 لوحة تحسيسية وإرشادية تخص الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا ورسائل توجيهية للمصطافين والوافدين إلى الشواطئ.

وتم وضع 10400 متر من العلامات البحرية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية لتحديد أماكن السباحة وحماية المصطافين من المعدات البحرية ذات محرك.

ويسهر على العملية 336 عامل منها 149 عامل دائم و177 عامل موسمي يتم توظيفهم خلال موسم الاصطياف لضمان السير الحسن لبرنامج المؤسسة القاضي بتوفير سبل الراحة والأمان للمصطافين.