العاصمة.. حبس 3 أشخاص يروجون “الكوكايين” في بئر مراد رايس

أمر قاضي بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 3أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. بعد ترويجهم لمادة الكوكايين على مستوى ضواحي منطقة بئرمرادرايس بالعاصمة .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس. التي تمكنت من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية بالقرب من أحد الفنادق على مستوى مدينة بئرمرادرايس. مع تفتيش المركبة التي كانو على متنها ،حيث تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية. و أكياس بلاستيكية داخل المركبة بها مخدرات صلبة كوكايين مع ميزان صغير دقيق يستعمل في وزن المخدرات الصلبة. وكذا مجموعة أكياس بلاستيكية فارغة تستعمل في تغليف المخدرات الصلبة. وحقيبة سوداء اللون بداخلها مبالغ مالية ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم بقيمة

295.000دج ،كما تم ضبظ اكثر من 557 غ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين ،مع 6 غ من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي و شفرتين ومقص يستعملان في تقطيع المخدرات ،و بعد تقديم المشبه و تحويلهم على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة المخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك الشخصي والعرض على الغير .