العاصمة: حجز أزيد من 1 كلغ من الهيرويين و51144 مؤثرا عقليا خلال شهر أوت

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة شهر أوت المنصرم في إطار مكافحتها للجريمة بشتى أنواعها من حجز أزيد من 1 كلغ من الهيرويين و51144 مؤثرا عقليا.

وحسب حصيلة لذات المصالح، فإنه وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خلال شهر أوت المنصرم عالجت مختلف المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر 7007 قضايا تتعلق بالمساس بالأشخاص الأموال والممتلكات. المخدرات والمؤثرات العقلية حمل أسلحة بيضاء محظورة وكذا الجرائم المعلوماتية.

وأوردت الحصيلة أن مختلف المصالح العملياتية العاملة بالميدان تمكنت من حجز كميات معتبرة من المخدرات الصلبة. قدر وزنها بـ 01 كيلوغرام و 417 غرام من مادة الهيروين و 19.15 غرام من الكوكايين. إلى جانب51144 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع و04 كيلوغرام و781 غرام من القلب الهندي المعالج. بالإضافة إلى 2331 قارورة محلول مخدر.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني أرقامها الهاتفية الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 وتطبيق “ألو شرطة ” تحت تصرف المواطنين للتبليغ.