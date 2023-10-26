العاصمة: حجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و32 سنة. مشتبه فيهم في قضية حيازة ونقل وتخزين وبيع المؤثرات العقلية. مع حجز 11.940 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وتعود أطوار هذه القضية إلى استغلال معلومات وردت ذات المصالح عن نشاط مشبوه في مجال الإتجار غير المشروع بالمخدرات لشخص ينقل المؤثرات العقلية باستعمال مركبته. حيث أدت تحريات الضبطية إلى رصد مركبة قادمة من إحدى الولايات الشرقية على متنها شخص يحمل نفس المواصفات. ضبطت بحوزته حقيبة تحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية من عائدات الترويج. كما أدت عملية التحقيق معه إلى “الكشف عن هوية 3 شركاء متورطين في ذات القضية”.

كما أفضت العملية إلى توقيف الـ 4 أشخاص المشتبه فيهم، إضافة إلى ضبط وحجز 11.940 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر ب 218.000دج من عائدات الترويج. وكذا مركبة سياحية تستعمل في نقل السموم”.

وعلى إثر ذلك تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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