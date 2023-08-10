العاصمة: حجز أزيد من 2.5 كلغ من الكيف و4700 قرص مهلوس

تمكنت شرطة الدار البيضاء لأمن ولاية الجزائر، خلال الأسبوع الماضي، في عمليتين متفرقتين من توقيف سبعة أشخاص. كما تم حجز 2 كلغ و652غ من القنب الهندي. وأزيد من 4700 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وحسب ما أفاد به بيان للأمن الولائي، فقد تمكنت شرطة الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي. في عمليتين متفرقتين من توقيف سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 29 سنة و42 سنة. ينحدرون من ولاية الجزائر مع حجز 2 كلغ و652غ من القنب الهندي و4767 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وأشار المصدر ذاته أن العملية الأولى عالجتها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء. على مستوى مدينة عين طاية، على إثر استغلال معلومات حول قيام أشخاص بترويج المخدرات. حيث أسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي 42 سنة. رفقة خمسة 05 من شركائه وضبط 4767 كبسولة من المؤثرات العقلية و06 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام”.

أما العملية الثانية فقد نفذتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدرقانة، بناء على معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات من نوع (القنب الهندي) بأحد أحياء ذات المدينة. حيث أفضت التحريات التي قامت بها عناصر ذات الفرقة، إلى “توقيف المشتبه فيه 34 سنة وضبط 02 كلغ و652غ من المخدرات (القنب الهندي)”.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضية إستيراد وتهريب وتخزين ونقل المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي. حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات لغرض عرضها للبيع على الغير بالإضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. في إطار شبكة إجرامية منظمة”، وفق ذات المصدر.