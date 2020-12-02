العاصمة..حجز أزيد من 24 ألف قارورة خمر بالدويرة

حجزت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعةلمصالح أمن ولاية الجزائر مثمثلة في ، أزيد من 24 ألف قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

وتمت هذه العملية على مستوى الطريق السريع بدويرة، أين تم توقيف شاحنة وأثناء إخضاعها للتفتيش تبين أنها محملة بـ 24432 قارورة خمر قدرت قيمتها ب 260 مليون سنتيم.

ليتم مباشرة توقيف صاحب الشاحنة وإقتياده إلى مقر الأمن للإستماع إلى أقواله قبل تحويله للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة شراقة عن تهم حيازة المشروبات الكحولية دون رخصة والمتاجرة في المشروبات الكحولية مع التهريب الضريبي.