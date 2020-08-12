العاصمة.. حجز أزيد من 3300 قرص مهلوس و1 كلغ من الكيف

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة من حجز 1 كلغ من القنب الهندي “الكيف المعالج” وأزيد من 3.300 قرص مؤثر عقلي وتوقيف شخص مشتبه فيه.

وأوضح رئيس خلية الإصغاء والنشاط الوقائي بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة محافظ الشرطة نذير بومنصورة في تصريح للصحافة خلال عرض المحجوزات والمشتبه به، أنه تم معالجة هذه العملية المندرجة في إطار مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المتحدث، أن العملية جاءت بعد ورود معلومة أمنية مؤكدة أن مفادها قيام شخص مشتبه فيه بترويج المخدرات من نوع القنب الهندي، وكذا المؤثرات العقلية على مستوى قطاع الاختصاص.

وكشف بومنصورة، أن عناصر الفرقة باشرت تحريات حثيثة ووضعت خطة محكمة وترصد واسعة أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 30 سنة على متن سيارته السياحية وفي حالة تلبس بحيازة 3.354 قرص مؤثر عقلي كان بصدد ترويجها وسط الشباب.

وأضاف ذات المسؤول الأمني، أنه بتفتيش منزل المشتبه فيه وفقا لإذن نيابي صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم ضبط وحجز واحد كلغ من القنب الهندي، مبالغ مالية مختلفة تمثلت في 25 ألف دينار جزائري و 1500 أورو و700 درهم بالإضافة إلى ميزان إلكتروني صغير الحجم كان يستخدم في وزن المخدرات إلى جانب حجز سيارة سياحية كانت تستعمل للترويج للمخدرات

.وباستكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في ملفه.