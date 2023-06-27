العاصمة: حجز أزيد من 8600 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بباب الوادي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بباب الوادي. من حجز أزيد من 8600 وحدة الألعاب النارية والمفرقعات مع توقيف شخص مشتبه فيه في قضية التهريب والحيازة. قصد بيعها بطريقة غير شرعية. حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن هذه القضية جاءت على إثر معلومة مفادها “دخول كمية معتبرة من الألعاب النارية والمفرقعات. إلى أحد أحياء القصبة من قبل شخص يبلغ من العمر 27 سنة وينحدر من العاصمة، يقوم بتخزينها قصد توزيعها وبيعها”.

وأضاف ذات المصدر أن “أطوار العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة. مكنت الفرقة من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه ليتم الترصد له وتوقيفه مع اقتياده إلى المقر لاستكمال الإجراءات. فيما أسفر تفتيش مدخل العمارة عن ضبط كمية معتبرة من الشماريخ والألعاب النارية المحظورة والمقدر عددها بـ 8634 وحدة”.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي، وفقا لذات البيان.