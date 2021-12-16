العاصمة: حجز أزيد من 9 قناطير من الدجاج موجهة للإستهلاك بطريقة غير شرعية

حجزت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي موسى أزيد من 9 قناطير من اللحوم البيضاء بقيمة قدرها 322000 دج. كانت موجهة إلى الإستهلاك بطريقة غير شرعية وبدون شهادة صحية.

وحسب بيان أصدرته اليوم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، وضعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مخطط فعال لمحاربة هذه الجريمة. في إطار سلسلة الجهود الرامية إلى محاربة التجارة غير الشرعية والتجار الفوضويين وحماية الصحة العمومية.

حيث تمكنت فرقة أمن الطرقات بسيدي موسى من توقيف شاحنة على متنها دجاج لحوم بيضاء. بقيمة إجمالية تقدر بـ 316 كلغ من الدجاج المجوف بقيمة 110600 دينار جزائري كانت موجهة إلى الإستهلاك بدون شهادة صحية.

وفي عملية ثانية تمكنت نفس الفرقة من توقيف شاحنة على متنها 257 كلغ من الدجاج المجوف، بقيمة مالية بلغت 89950دج. كما كانت موجهة إلى الإستهلاك دون امتلاك شهادة صحية للمنتوجات الحيوانية مع دون حيازة رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع.

كما أوفقت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي موسى شاحنة ثالثة محملة بدجاج بوزن 347 كلغ و بقيمة مالية قدرت بـ 121450 دينار جزائري. دون حيازة شهادة الإعتماد الصحي وعدم امتلاك شهادة صحية للمنتوجات الحيوانية وعدم امتلاك الفاتورة.

وأضاف ذات البيان، أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إتخذت الإجراءات القانونية وإستكمال التحقيقات بخصوص هذا الحجز. كما تم ذلك بعد الإستعانة بالمصالح البيطرية المختصة.

كما أن الجهات القضائية المختصة إقليميا قامت بمنح اللّحوم المحجوزة إلى مركز إيواء دار المسنين بسيدي موسى.

إقرأ أيضا:

قسنطينة: حجز قرابة 3 قناطير ونصف من اللحوم الحمراء الفاسدة موجهة للإستهلاك

كما ضبطت مديرية التجارة بالإشتراك مع مصالح الأمن الوطني، كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة، الموجهة للإستهلاك.

في حين تمت العملية، خلال عمليات مراقبة وتفتيش قامت بها مديرية التجارة بالإشتراك مع الأمن الوطني لحي ملاح سليمان. طالت مراقبة مدى صلاحية اللحوم الحمراء والنقانق للإستهلاك البشري.

كما أسفرت العملية عن حجز ما يقارب 3 قناطير ونصف من اللحوم الحمراء والأحشاء الغير مطابقة لمعايير النظافة والسلامة الصحية. بحيث تم إتلاف الكمية المحجوزة وإتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp