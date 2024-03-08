العاصمة: حجز أسلحة بيضاء ومهلوسات في مداهمات ليلية لشرطة الدار البيضاء

سطرت مصالح الأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بالعاصمة، ليلية 07 إلى 08 مارس الجاري عملية شرطية ليلية. تضمنت وضع مخطط أمني عملياتي تصبو من خلاله إلى ضمان سلامة المواطن و حماية ممتلكاته حفاظا على الأمن و السكينة. ومن أجل دحر و محاربة الجريمة بكل أنواعها بمداهمة بؤرها و النقاط السوداء.

العملية الشرطية جاءت سعيا منها لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تمتهمن الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الأحياء السكنية. شارك فيها مختلف المصالح العملياتية لأمن المقاطعة بما فيها فرقة الشرطة القضائية. بالإضافة كذلك إلى فرق الشرطة المتنقلة للشرطة القضائية بقطاع الاختصاص و مختلف الفرق التابعة. لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

تم إستهداف النقاط الحساسة في قطاع الاختصاص.

كما أسفرت نتائج العملية الشرطية التي قامت بها مصالح أمن المقاطعة الادارية الدار البيضاء. بالتنسيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية ممثلة في مقاطعة الشرطة الثانية للشرطة القضائية. إلى تحويل عدة أشخاص عن دراسة حالة و قضايا حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض البيع و الترويج مع العرض على الغير. حمل أسلحة محظورة، فيما تم ضبط وحجز: كمية من المخدرات أقراص ومؤثرات عقلية- وأسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع والأحجام .