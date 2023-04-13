العاصمة: حجز أكثر من 87 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة خلال شهر مارس المنصرم، من حجز 87320 قرصا مهلوسا وما يفوق 3 كلغ من القنب الهندي.

وحسبما أكده اليوم الخميس بيان لذات المصالح، فإن المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر ممثلة في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تمكنت خلال شهر مارس المنصرم. من حجز 87320 قرص مهلوس، و3 كلغ و153 غرام من القنب الهندي. بالإضافة كذلك إلى حجز 265.40 غرام من الهيروين, و23 قارورة محلول مخدر.

كما عالجت ذات المصالح خلال نفس الفترة 316 قضية حمل سلاح أبيض. تم خلالها توقيف 333 مشتبها فيه، حيث تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. بعد استيفاء الإجراءات القانونية بحسب نفس المصدر.