العاصمة: حجز سيارة سياحية و561 قرص مؤثر عقلي ووصفات طبية مؤشرة وفارغة

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العاصمة: حجز سيارة سياحية و561 قرص مؤثر عقلي ووصفات طبية مؤشرة وفارغة
بقلم نسرين محفوف

تمكنت مصالح أمن الجزائـر من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لبيعها.

وتم توقيف شخصين مشتبه فيهما من طرف عناصر الأمن الحضري الأول بتسالة المرجة بأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة.

حيث وبعد عملية تلمس جسدي للمشتبه فيهما، ضبط بحوزتهما على كمية من المؤثرات عقلية.

ليتم إقتيادهما إلى مقر الأمن الحضري الأول بتسالة المرجة لإستكمال الإجراءات القانونية.

وأسفرت عملية التفتيش الدقيق عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ (18665) دج من عائدات الترويج، 09 وصفات طبية مؤشرة وفارغة.

إضافة إلى 6 شفرات حلاقة، 7 قنينات تحتوى على محلول طبي وإثنان 2 عصى خشبية، بالإضافة إلى حجز سيارة سياحية.


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