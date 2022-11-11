العاصمة.. حجز قرابة 20 كلغ زطلة و230 ألف قرص مهلوس خلال هذه الفترة

حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر ما يقارب 20 كلغ من القنب الهندي و230 ألف قرص مؤثر عقلي، خلال شهر أكتوبر المنصرم، حسب حصيلة كشفت عنها يوم الجمعة ذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أنه في اطار القضايا المختلفة التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما المتعلقة بقضايا الترويج غير المشروع بالمخدرات، المؤثرات العقلية وكذا المخدرات الصلبة، تم خلال شهر أكتوبر المنصرم حجز 229450 قرص مهلوس، 19 كلغ و 472 غرام من القنب الهندي، بالإضافة إلى حجز 139.81 غرام من الكوكايين, 11.39 غرام من الهيروين، 511.9 غرام من الأفيون بالإضافة الى 101 قارورة محلول مخدر”.