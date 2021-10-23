العاصمة: حجز قرابة 25 ألف وحدة من المفرقعات بالحراش

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من حجز ما يقارب 25 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، من مختلف الأنواع والأحجام بالحراش.

وحسب مصالح أمن ولاية الجزائر، فقد أسفرت هذه العملية عن حجز قرابة 25 ألف وحدة من المفرقعات النارية، ومبلغ مالي بقيمة 140625 دج من عائدات الترويج. كما تم ضبط سيارة سياحية و4 هواتف نقالة.

**يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp