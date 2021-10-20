العاصمة: حجز قرابة 600 ألف وحدة من المفرقعات بباب الوادي

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الثاني والثالث بالقصبة، لأمن المقاطعة الإدارية بباد الوادي، قضية إخفاء وبيع الألعاب النارية.

وحسب مصالح أمن ولاية الجزائر، فقد أسفرت هذه العملية، عن حجز ما يقارب 600 ألف وحدة من المفرقعات النارية من مختلف الأنواع والأحجام وتوقيف مشتبه به. وتمثلت المحجوزات في 94 وحدة من الشماريخ “البوق”، و412 وحدة من الألعاب النارية “فيميجان”. و265 وحدة “فلوميو” من الحجم الكبير، و30 ألف وحدة “نوالات”، ومبلغ مالي بقيمة 574760 من عائدات البيع غير الشرعي.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتبه به أمام النيابة المختصة إقليميا.

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