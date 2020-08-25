العاصمة: حجز قرابة 600 غ من القنب الهندي و400 وحدة من الشماريخ وتوقيف عدة أشخاص

أوقفت مصالح الامن بالعاصمة عدة أشخاص مشتبه فيهم في ترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ذات المصالح تم حجز قرابة 600 غ من القنب الهندي وكذا 355 قرص مهلوس وأيضا 400 وحدة من الشماريخ

العملية جاءت إثر ورود معلومات لفرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما.

أين كانا على متن سيارة سياحية يحوزان كمية من المخدرات، وعقب توقيف المركبة وتفتيشها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

تم ضبط 6 صفائح من مخدرات القنب الهندي وزنها 587 غرام و2 هاتف نقال.

ليتم إستصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية تم تفتيش منزل المشتبه فيه أين حجز 400 وحدة من الشماريخ

كما اسفرت التحريات من توقيف مشتبه فيه ثالث ينحدر من غرب البلاد وكذا شريكا له.

وعقب تقتيش منزل أحدهم تم حجز 66 قرص مؤثر عقلي وهاتفين ومبلغ مالي قدره 8 ملايين سنتيم.

وفي ذات السياق حجزت مصالح الأمن بكل من زرالدة والرويبة في عمليتين منفصلتين 1080 قارورة خمر.

بالإضافة إلى 295 قرص مؤثر عقلي وكذا 27.5 مليون سنتيم مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.